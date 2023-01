Il segretario generale della Federcalcio saudita: «Vorremmo avere Messi, un giorno, nel nostro campionato»

Ibrahim Alkassim, segretario generale della Federcalcio dell’Arabia Saudita, ha parlato di un possibile trasferimento di Lionel Messi

Ibrahim Alkassim, segretario generale della Federcalcio dell’Arabia Saudita, ha parlato a Sky Sports di un possibile trasferimento di Lionel Messi nel campionato arabo, come Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Al momento non so nulla circa un possibile arrivo di Messi. Ma non lo nascondo, come Federcalcio lo vorremmo avere un giorno nel nostro campionato. La nostra idea è quella di migliorarci sempre e ovviamente ci piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo e Messi ancora nello stesso torneo. Ma al momento non sappiamo nulla».