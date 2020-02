Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha svelato il suo segreto. Ecco le parole del nuovo calciatore giallonero

Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund, ha svelato il suo segreto in una recente intervista. Ecco le sue «Mio padre è stato un grande esempio per me. Fare meglio di lui è un obiettivo: ha 34 presenze con la nazionale norvegese e credo più di 200 in Premier League. Manca poco, dai. Sono qui da un mese, ma i miei compagni sono fantastici. È davvero facile trovare l’intesa».