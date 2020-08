Il Trapani non si arrende, nuovo ricorso per restare in Serie B

Il Trapani ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per i due punti di penalizzazione che hanno sancito la retrocessione in Lega Pro

Il Trapani non si arrende alla retrocessione in Lega Pro e ha fatto ricordo al Collegio di Garanzia dello Sport per restare in Serie B. Il ricorso della società siciliana è contro la Figc, il Consiglio Federale, la Lega di B e, ove occorra, nei confronti della Lega Pro, per l’annullamento di tutti gli atti con i quali il 6 agosto 2020 è stata confermata la sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione che ha determinato la retrocessione in Serie C del club.

La richiesta del Trapani al Collegio di Garanzia è quella di partecipare alla Serie B 2020/2021, annullando tutti gli atti generali e i provvedimenti presi e di condannare Figc e Lega di B ai relativi adempimenti per la sua materiale partecipazione al prossimo campionato B, anche in sovrannumero, ove occorra.