Il triangolo no: c’è il West Ham tra Rafinha e l’Inter

Il futuro di Rafinha è ancora un rebus: l’Inter lo rivuole, ma deve stare attenta alla concorrenza

I 6 mesi di Rafinha all’Inter sono stati più che positivi. Dopo un iniziale periodo di ambientamento, in un Paese ed in un calcio diversi da quelli a cui era abituato, si è preso il palcoscenico di San Siro, calcandolo soltanto come i grandi sanno fare. I tifosi, allo stadio e sui social network, hanno dimostrato di apprezzare e, adesso, lo vorrebbero nuovamente alla corte di Luciano Spalletti. Il tecnico condivide ma il prezzo del cartellino del forte trequartista, al momento, non collima con le possibilità economiche dei neroazzurri.

Sul quotidiano iberico Sport, stamane si legge che anche il West Ham avrebbe messo gli occhi su Rafinha: alcuni rappresentanti degli Hammers sarebbero infatti sbarcati in Catalogna per chiedere info sul cartellino del calciatore di proprietà del Barcellona. Il fratello di Thiago Alcantara, dal canto suo, invece, non avrebbe affatto fretta e attende pazientemente l’evolversi della trattativa tra Inter e Barça, che s’incontreranno la prossima settimana per discuterne. La società neroazzurra, dovendo rispettare i parametri imposti dal Financial Fair Play, per ora non può muoversi e vuole generare plusvalenze prima di tuffarsi sull’operazione ritorno di Rafinha a San Siro.