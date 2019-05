Ilary Blasi attaccata sui social, Totti la difende – FOTO

Francesco Totti difende Ilary Blasi da un commento social: «Sei diventata un mostro». L’ex capitano: «Tu invece sei un demente»

Ancora haters sui social, questa volta è toccato a Ilary Blasi la quale, sotto la foto di sua figlia Isabel ha ricevuto un attacco decisamente poco carino. «Spero che le tue figlie non seguano il tuo esempio. In estetica sei diventata un mostro, brutta. Sei riuscita a rovinarti, povera ignorante», un commento di cattivo gusto che non è passato inosservato neanche al marito Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha difeso la moglie rispondendo al commento: «Tu invece sei un demente», aprendo un nuovo, l’ennesimo, botta e risposta social.