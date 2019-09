Immobile si scusa: «La tensione e la pressione ci fanno fare cose che non dovremmo fare»

View this post on Instagram

A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare…è lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano l’importante è capire l’errore. Detto questo grande partita grazie ai tifosi che ci hanno aiutato #forzalaziosempre⚪️🔵 @official_sslazio 💙