Immobile: «La Scarpa d’Oro è uno stimolo in più per fare bene in azzurro»

Ciro Immobile ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia: queste le parole dell’attaccante della Lazio.

SCARPA D’ORO – «La Scarpa d’oro è un traguardo molto importante, è stata un’enorme soddisfazione vincere un trofeo così ambito avendo la meglio su avversari molto forti. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e arrivo qui con molta autostima, sale la voglia di fare bene anche con l’Italia. Tutti si aspettano tanto da me, che ripeta quello che ho fatto con il club».

EUROPEO – «Devo cercare di arrivare nel migliore dei modi all’Europeo, sarà un anno lungo e complicato e bisognerà stare con la testa giusta nei momenti difficili. Penso che tutti debbano sentirsi titolari, Mancini ha sempre fatto giocare una partita a testa a me e Belotti e, in un momento in cui la condizione fisica è un po’ precaria, credo sia la cosa migliore. Tra noi c’è una competizione sanissima. Dovremo arrivare all’Europeo consapevoli di essere un gruppo di 23 titolari, restando uniti potremo fare qualcosa di importante. Il rinvio dell’Europeo è un fatto positivo perché abbiamo un anno in più per arrivare al torneo con voglia e fame».

NATIONS LEAGUE – «Con la Bosnia servirà una partita intelligente, anche perché le nostre condizioni fisiche non sono ottimali. Ci teniamo a esordire con una vittoria».