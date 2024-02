Immobile: «Vogliamo portare una gioia ai nostri tifosi»

Le parole in conferenza stampa del centravanti della Lazio Maurizio Sarri in vista della gara contro il Bayern Monaco di Champions League

Per la sfida tra Lazio e Bayern Monaco ha voluto parlare anche in conferenza stampa anche l’attaccante Ciro Immobile.

SUPERARE GARE DIFFICILI – «Quando uno ha una passione e crede nel lavoro di squadra e vede negli occhi dei compagni la voglia di mettersi in gioco nonostante qualche periodo che va giù è la cosa che ti spinge a non mollare, nonostante le difficoltà. Come ha detto il mister, al di là dell’aspetto della prima parte iniziale non possiamo avere grande rammarico. Abbiamo raggiunto un risultato importante, giocare una partita che guarderà tutto il mondo. Deve essere motivo di soddisfazione e voglia di mettere in campo noi stessi per dare qualcosa di speciale ai tifosi».

COME STA IL GRUPPO ALLA VIGILIA – «Il gruppo sta bene, vive con entusiasmo questa partita. Per noi, come ha detto il mister, va preparata nei minimi dettagli per presentarci alla partita al meglio, per metterli in difficoltà. Ovvio che sarà molto dura per noi, ma non la viviamo con ansia. Ci portiamo dietro la vittoria di Cagliari, la scia di entusiasmo che ci ha fatto riprendere luce dopo brutti momenti».

COSA DEVE FARLI SCENDERE IN CAMPO SENZA PAURA – «L’aspetto più importante è la gara di tre anni fa. Quella partita fu giocata male, mettere in mostra la crescita avuta nel corso degli anni a livello di esperienza internazionale deve essere un valore aggiunto, che ci sprona a farci dimenticare quella partita, cercando di vedere quanto siamo vicini a queste squadre forti».