Aurelio De Laurentiis ha speso belle parole per Ciro Immobile: le dichiarazioni del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato della possibilità per Ciro Immobile di superare il record di gol in una stagione di Serie A, siglato da Gonzalo Higuain proprio in maglia azzurra.

«Perché dovrebbe dispiacermi? Immobile è di Torre Annunziata, mi farebbe piacere per lui. Ormai è un giocatore di classe mondiale, con un rendimento universalmente riconosciuto».