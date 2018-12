Incredibile Roma-Sassuolo: la palla non entra per un millimetro! – VIDEO

Incredibile quanto successo in Roma-Sassuolo: su calcio d’angolo Zaniolo devia nella propria porta e la palla non entra per un millimetro

Sta succedendo di tutto nel primo tempo di Roma-Sassuolo. I giallorossi sono in vantaggio grazie alle reti di Perotti (su rigore, discutibile) e Schick ma la squadra di Di Francesco ha rischiato grosso. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Schick devia involontariamente verso la propria porta, la palla sbatte contro la traversa e danza sulla linea senza entrare del tutto. Infatti l’orologio dell’arbitro Giacomelli non suona e il gol non può essere convalidato. A rivedere il replay, si tratta proprio di millimetri.