Indice liquidità Lazio, Lotito deve sbloccare il mercato: ecco quanto serve

La Lazio potrà iscriversi al campionato, ma per sbloccare sbloccare il mercato dovrà sbloccare l’indice di liquidità: ecco quanto dovrà versare Lotito

Claudio Lotito non dovrà mettere mano al portafoglio per iscrivere la Lazio al prossimo campionato. La sentenza del Collegio di Garanzia è stata accolta con entusiasmo dalle parti di Formello anche se presto si è spento.

Secondo il Corriere dello Sport – infatti – serve che il presidente biancocelesti sblocchi l’indice di liquidità legato al mercato e tesseri nuovi giocatori. Dopo un check della Covisoc sarebbe emerso che i soldi necessari per l’iscrizione erano due milioni. In realtà sarebbe circa 3 e non i cinque rimbalzati nelle ultime ore. Non c’è una data limite per versarli e sbloccare il mercato, prima sarà fatto e prima si potranno chiudere acquisti. Lotito l’anno scorso ha versato 3,9 milioni ad agosto, quest’anno Sarri ha esigenze e urgenze diverse. Il numero uno del club potrebbe anche decidere di vendere e poi comprare, ma in questo caso sarebbe costretto ad acquistare nei limiti della cessione chiusa.

