Iniesta racconta la depressione: «Il momento migliore era quando prendevo le pillole prima di dormire»

L’ex giocatore del Barcellona ha confermato di aver sofferto di depressione dopo la morte dell’amico Dani Jarque

Andres Iniesta, ex giocatore del Barcellona, ha parlato a The Wild Project svelando di aver sofferto di depressione dopo la morte dell’amico Dani Jarque.

DEPRESSIONE – «Quando combattevo la depressione, il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere; abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente. Continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. Col tempo, la vita ti insegna che la depressione e le malattie mentali possono colpire chiunque».