Infantino a sorpresa: «Mondiale a 48 squadre possibile già in Qatar»

Gianni Infantino, presidente della Fifa, lancia l’idea per un Mondiale a 48 squadre già in Qatar, nel 2022. Le sue parole

Un Mondiale a 48 squadre già in Qatar nel 2022? La novità, pensata dalla Fifa, potrebbe essere introdotta già nel prossimo Mondiale in Qatar, il Mondiale che si disputerà in inverno. Il numero uno del calcio, Gianni Infantino, ha parlato a margine del congresso della AFC (Asian Football Confederation) rispondendo anche alle domande inerenti al Mondiale: «L’espansione della Fifa World Cup, da 32 a 48 squadre, potrebbe avvenire già nel Mondiale in Qatar previsto nel 2022. E’ un’idea, ne stiamo discutendo. Perché no?»

Il presidente Infantino ha aggiunto: «Ne stiamo parlando con i nostri amici del Qatar e speriamo che ciò possa accadere, altrimenti ci avremo provato. Dobbiamo sempre cercare di fare le cose nel modo migliore. Tutto sarà deciso prima dell’inizio delle qualificazioni, all’inizio dell’anno prossimo». Il nuovo format del Mondiale è previsto per il Mondiale del 2026 che si terrà in Usa, Canada e Messico, ma la novità potrebbe essere introdotta già dalla prossima edizione della Coppa del Mondo. All’inizio del 2019 ne sapremo sicuramente di più.