Infortuni Atalanta, NOVITA’ IMPORTANTI sulle condizioni di quei DUE GIOCATORI nerazzurri

Infortuni Atalanta, NOVITA’ IMPORTANTI sulle condizioni di Hien e Brescianini (oltre ovviamente a chi è rimasto fermo ai box). Le ultime da Zingonia

Stamattina l’Atalanta si è allenata a Zingonia, e sugli infortuni sono emerse delle novità molto importanti: tra la gara contro il Bologna e ulteriori esami.

Hien e Brescianini oggi hanno fatto terapie, e a breve verrà comunicato il risultato degli esami. Terapie per Scalvini e Scamacca, lavoro individuale per Toloi.

Allenamento mattutino completo per chi non ha giocato o giocato poco a Bologna; seduta di “scarico”, invece, per chi ieri sera è stato impiegato con un buon minutaggio