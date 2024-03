Infortuni Luvumbo e Gaetano, novità dall’allenamento del Cagliari

Le condizioni fisiche di Luvumbo e Gaetano, calciatori del Cagliari, dopo gli ultimi infortuni. Tutti i dettagli

Il Cagliari ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sulle condizioni di Gianluca Gaetano, Zito Luvumbo e Yerry Mina.

REPORT – «Ultima seduta della settimana per i rossoblù di mister Ranieri in campo questa mattina al CRAI Sport Center di Assemini. Nel programma definito dallo staff, serie di esercizi di attivazione, accompagnati da un circuito tecnico e da un lavoro specifico sul possesso palla. Per chiudere una partita, integrata con lavoro aerobico. Personalizzato per Gianluca Gaetano, Zito Luvumbo e Yerry Mina. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio, quando per la squadra inizierà la settimana di allenamenti verso Cagliari-Hellas Verona».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARI NEWS 24