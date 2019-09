Infortuni Toro: i tempi di recupero per Iago, Edera e Zaza

Infortuni Toro, provvidenziale la sosta del campionato per le Nazionali: i tempi di recupero per Iago, Edera e Zaza

Benedetta sosta per la Nazionali. Almeno per il Torino, con Mazzarri che si appresta a recuperare tutti gli indisponibili eccezion fatta per Ansaldi.

Nell’allenamento di ieri al Filadelfia, infatti, Edera e Iago Falque hanno svolto l’intera sessione insieme ai compagni. Mentre Zaza, costretto al differenziato fino al giorno prima, è rientrato in gruppo saltando solamente la partitella finale.