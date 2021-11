Infortunio Belotti, c’è lesione: il comunicato del Torino

Infortunio Belotti, il Torino ha fornito gli aggiornamenti sulle condizioni del proprio capitano. Il comunicato ufficiale

Brutte notizie in casa Torino. Andrea Belotti, capitano del club, dovrà rimanere fermo per diverse settimane a causa del suo infortunio, come comunicato dalla stessa società granata.

COMUNICATO – «Il quadro ecografico ha confermato i rilievi di risonanza evidenziando una lesione di 2° grado al bicipite femorale destro. Il calciatore inizierà immediatamente le terapie e verrà rivalutato nelle prossime settimane».