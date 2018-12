Infortunio Bertolacci: il rossonero si ferma in allenamento, a rischio per la Fiorentina

Infortunio Bertolacci: altra tegola per Gattuso, il centrocampista rossonero si è fermato in allenamento ed è a rischio contro la Fiorentina

Brutta tegola per Gattuso. Se da un lato il Giudice Sportivo ha fermato Bakayoko e Kessie, dall’altro c’è la buona sorte che sembra accanirsi sulla squadra rossonera. L’ultima informazione riguarda Bertolacci, quest’anno ancora mai impiegato in Serie A ma pronto a scendere in campo insieme con Montolivo e José Mauri.

Secondo quanto riferisce Sky, Bertolacci ha subito un infortunio durante l’allenamento di rifinitura e potrebbe non farcela a partire titolare dal 1′ nella partita in programma a Milano contro la Fiorentina. Ulteriori esami verranno fatti nella giornata di domani ma, secondo quanto filtra da Milanello, il rischio di vederlo out è altissimo.