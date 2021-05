Infortunio Braaf, si teme la rottura del crociato: le ultime

Ansia in casa Udinese per le condizioni di Jayden Braaf: si teme la rottura del crociato per il talento classe 2002

L’infortunio di Jayden Braaf tiene con il fiato sospeso tutti in casa Udinese. Il talento classe 2002, arrivato in prestito dal Manchester City, ha accusato nei giorni scorsi un problema al ginocchio ed è stato escluso dai convocati per la gara contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si teme la rottura del crociato per il talento dei friulani. Sono attesi aggiornamenti sulle sue condizioni.