Infortunio Calabria: problema muscolare, le ultime

Infortunio Calabria: piccolo problema muscolare per il terzino destro del Milan, che non prenderà parte alla sfida contro la Roma: le ultime

Infortunio Calabria, grattacapo per Vincenzo Montella. In programma alle 20.45 la sfida di San Siro Milan-Roma, posticipo della 35^ giornata di Serie A, ed il tecnico rossonero non avrà a disposizione il laterale difensivo Davide Calabria: secondo quanto riportato pochi minuti fa da Sky Sport, il difensore classe 1996 ha accusato un piccolo problema muscolare e non potrà prendere parte alla sfida contro i giallorossi di Luciano Spalletti. Cambio di formazione in corsa per Montella, che ha scelto di puntare sull’argentino Leonel Vangioni dal 1′ sulla corsia di sinistra: le indiscrezioni degli ultimi giorni parlavano di Calabria titolare ma evidentemente questo fastidio fisico ha cambiato le gerarchie e l’ex River Plate ha a disposizione un’importante chance da sfruttare. Previsti nelle prossime ore gli accertamenti strumentali, con Calabria protagonista di una stagione sfortunata dal punto di vista fisico: out i primi mesi per infortunio, il classe 21enne non è riuscito a trovare continuità. Attesi dunque aggiornamenti sulle condizioni di Davide Calabria, con Vincenzo Montella che dovrà già rinunciare ad Ignazio Abate, la cui stagione è già terminata da diverse settimane.