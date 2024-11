Infortunio Calhanoglu, nessun caso tra Inter e Turchia: le ultime sulla decisione di Montella

Infortunio Calhanoglu, nessun caso tra la federazione turca e l’Inter: la ricostruzione di cosa è successo e la decisione di Montella

Hakan Calhanoglu ha parlato dell’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo nella scorsa sfida di Nations League contro il Galles. Il centrocampista ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni e ha spiegato la sua scelta di rimanere con la propria nazionale invece che rientrare anticipatamente a Milano dove lo avrebbe atteso l’Inter.

Arrivano altri aggiornamenti riportati da Sky Sport, che provano a spiegare meglio la vicenda: il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, non avrebbe costretto il centrocampista a rimanere nel ritiro della Nazionale, ma anzi avrebbe anche optato per svolgere gli esami strumentali alla Pinetina, senza bloccare il suo rientro in Italia. Decisione quindi presa direttamente dal giocatore, con Inzaghi che dovrà iniziare a pensare a quale giocatore schierare per sostituire il turco contro il Verona.