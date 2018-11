Infortunio Castro, il centrocampista del Cagliari non sarà presente contro il Torino per una distorsione al ginocchio

Lucas Castro out contro il Torino per una distorsione al ginocchio. Il centrocampista argentino si aggiunge ai tanti infortunati della squadra di Maran, tra cui anche Padoin. Castro ha patito il problema in allenamento alla vigilia della sfida casalinga ai granata, cui evidentemente non potrà prendere parte.

L’argentino nel posticipo di lunedì sera resterà a riposo. Alla ripresa degli allenamenti verrà quindi valutata la sua condizione e l’entità del problema riscontrato.