Infortunio Chiesa, due piani della Juventus per il suo rientro

Due piani per il ritorno in campo di Federico Chiesa con la Juventus: partitella amichevole con la Primavera o prestarlo a Montero per la sfida contro il Cagliari.

Federico Chiesa sta continuando a lavorare per farsi trovare pronto e tornare tra i convocati dopo tanti mesi d’assenza. L’esterno vorrebbe andare almeno in panchina per la sfida contro l’Empoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.