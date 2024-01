Infortunio Chiesa, l’esterno ancora a parte e Allegri è preoccupato

Infortunio Chiesa, l’esterno della Juventus è alle prese ancora con dei fastidi al ginocchio che non gli permettono di avere continuità

Federico Chiesa sta lavorando ancora a parte in vista della gara contro l’Empoli dove potrebbe ancora essere escluso dai convocati o comunque restare in panchina.

L’esterno della Juventus ha problemi al ginocchio per un edema osseo che gli provoca fastidio e non gli consente di allenarsi al meglio. Una situazione che preoccupa in casa bianconera soprattutto Allegri, ma per fortuna ha trovato in Yildiz il sostituto ideale. La speranza è comunque quella di avere Chiesa per il match tra Juve e Inter.