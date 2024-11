Infortunio Coda, confermato lo stiramento per l’attaccante della Sampdoria: i tempi di recupero

Infortunio Coda, confermato lo stiramento per Massimo Coda: ecco quanto starà fuori l’attaccante della Sampdoria

Non arrivano buone notizie in merito all’infortunio subito dall’attaccante della Sampdoria Massimo Coda nell’ultima partita di Serie B contro il Pisa.

Secondo quanto riportato da Telenord.it, gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante della Sampdoria hanno confermato le sensazioni della vigilia ovvero uno stiramento al flessore della coscia destra. L’ex Cremonese non rientrerà prima del derby ligure contro lo Spezia in programma al Ferraris il prossimo 14 dicembre. Una brutta notizia in casa blucerchiata.