Infortunio Di Maria, il Fideo punta un big match per il rientro

Angel Di Maria dovrà star fermo un paio di settimane per l’infortunio rimediato contro il Maccabi Haifa, ma punta il rientro per l’Inter.

Il Fideo punta a tornare per la sfida contro i nerazzurri e quella con il Psg in Champions League. Due sfide importanti per il futuro bianconero e per riprendersi per il Mondiale in Qatar. Il tempo stringe, ma l’argentino vuole correre veloce per il rientro.