Infortunio Godin, le condizioni del difensore del Cagliari

Infortunio Godin, tegola per il Cagliari. Il difensore uruguagio non si è allenato nella giornata di oggi: le sue condizioni

Due giorni a Fiorentina-Cagliari, coi rossoblù che hanno continuato questo pomeriggio la preparazione della gara presso il centro sportivo di Asseminello. Arrivano brutte notizie dal report della società, con Godin fermato da un problema al ginocchio:

COMUNICATO – «La seduta pomeridiana è iniziata con un’attivazione, accompagnata da delle esercitazioni tecniche. Focus tattico in funzione della partita; a chiudere lavori di rapidità e reattività. Dall’infermeria: hanno svolto terapie Dalbert e Diego Godin, per via di un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Personalizzato per Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Domani mattina è in programma la rifinitura: al termine mister Mazzarri presenterà il match ai media. La squadra partirà per Firenze nel pomeriggio».