Infortunio Donnarumma: problemi alla caviglia, pronto Begovic contro il Genoa

Gigio Donnarumma potrebbe saltare il match di domenica alle 12.30 contro il Genoa per un problema alla caviglia

Il suo compleanno Gigio Donnarumma l’ha passato lontano dal campo, facendosi curare la caviglia sinistra uscita malconcia da uno scontro con Chiesa a Firenze. E al momento è complicato stabilire se domenica contro il Genoa ci sarà.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, lo staff medico rossonero preferirebbe non correre rischi e non affrettare un recupero che potrebbe poi costare molto più caro. Inoltre c’è da dire che l’esordio di Begovic al Franchi ha contribuito non poco a lasciare tranquillo Pioli: un debutto di personalità e sicurezza, nell’ambito di una partita tutt’altro che facile e scontata.