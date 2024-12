Douglas Luiz Juve, buone notizie per Thiago Motta: il brasiliano torna in gruppo! Le ultime

Douglas Luiz Juve, buone notizie per Motta dalla Continassa: il brasiliano torna in gruppo! Le ultime verso la sfida contro il City

Arrivano, finalmente, buone notizie dalla Continassa sulle condizioni fisiche del centrocampista brasiliano, Douglas Luiz.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Juventusnews24 il brasiliano, al centro di diverse voci di calciomercato soprattutto in queste ultimissime settimane, è tornato in campo e ad allenarsi con il resto del gruppo bianconero nella seduta odierna. Buone notizie quindi per il tecnico bianconero Thiago Motta in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City.