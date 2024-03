Infortunio Dybala, novità dall’allenamento della Roma: le condizioni

Le condizioni fisiche di Paulo Dybala, attaccante argentino della Roma, dopo l’ultimo infortunio muscolare

Arrivano novità importanti dall’allenamento odierno della Roma. Paulo Dybala è infatti tornato ad allenarsi dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare l’ultima sfida di Serie A contro il Sassuolo.

L’argentino ha lavorato a parte, ma aumentano le possibilità per un ritorno in campo già contro il Lecce. Sempre più vicino anche il ritorno di Tammy Abraham, che si è allenato ancora in gruppo.