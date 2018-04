Infortunio Emre Can: giocherà con la Roma?

Emre Can, indiziato di diventare un nuovo giocatore della Juventus, parteciperà alla doppia sfida tra Liverpool e Roma?

Di Emre Can si parla da mesi in ottica di mercato Juventus, ma i tifosi della Roma in queste ore successive ai sorteggi di Champions League si pongono soprattutto un quesito: il centrocampista del Liverpool prenderà parte alla semifinale? La risposta ve la diamo subito ed è negativa. Emre Can infatti è da tempo alle prese con un fastidioso infortunio alla schiena che non gli consentirà di scendere in campo contro la squadra di Di Francesco.

E non temete che si tratti soltanto di pretattica, cari tifosi giallorossi. A dichiarare conclusa la stagione dell’obiettivo di mercato della Juventus è stato Jurgen Klopp in persona a Sky Deutschland ben prima di essere sorteggiato contro la Roma. Insomma, con tutto il dispiacere possibile per Emre Can, una buona notizia per Di Francesco che va ad aggiungersi a quella rappresentata dall’assenza certa di Joel Matip.