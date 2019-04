Infortunio Emre Can: niente Ajax-Juve per il tedesco

Il centrocampista bianconero non sarà in campo contro l’Ajax. Infortunio Emre Can: le ultimissime news e gli aggiornamenti

Emre Can salta la sfida tra Ajax e Juventus. Un altro forfait per la formazione bianconera, dopo l’infortunio al polpaccio rimediato da Giorgio Chiellini nel corso dell’allenamento di ieri. Il difensore non sarà in campo ma partirà comunque con la squadra. Niente Amsterdam per il tedesco, ko nella gara contro il Milan. Infortunio Emre Can: le ultime.

Niente Ajax-Juventus per il calciatore tedesco, uno dei migliori nell’ultimo mese e mezzo. Emre Can, una vera e propria arma tattica per Allegri, capace di giocare a centrocampo ma anche nei tre di difesa, non si è allenato quest’oggi e non sarà in campo ad Amsterdam. Speranze invece per la gara di ritorno. Presto nuovi aggiornamenti.