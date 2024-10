Infortunio Guendouzi, contro la Juve una protezione speciale: in Europa League succederà questo. Le ultime

Infortunio Guendouzi, contro la Juve presente una protezione speciale: in Europa League succederà questo. Le ultime in casa Lazio

Mattéo Guendouzi era in dubbio per il match di Serie A contro la Juventus a causa di un pestone rimediato al mignolo del piede destro con la sua Nazionale durante la sosta campionato. Il centrocampista della Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha però stretto i denti ed indossato una protezione speciale in titanio pur di essere presente nel match dello Stadium

Giovedì però è il turno del Twente in Europa League, ma Guendouzi con ogni probabilità non sarà rischiato e si accomoderà quindi in panchina. Al suo posto invece ci sarà Vecino, come successo già a Torino.