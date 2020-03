Infortunio Handanovic, il numero uno nerazzurro torna in Coppa

Infortunio Handanovic, portiere nerazzurro, tornerà in campo in Coppa. L’Inter ritrova il proprio portiere per il finale di stagione

Sarebbe dovuto tornare contro la Juventus, ma Samir Handanovic avrà qualche giorno in più per poter tornare in campo. L’infrazione al mignolo della mano sinistra gli ha fatto saltare ben sei gare, ora è arrivato il momento di scendere nuovamente in campo.

A Torino avrebbe giocato con pochi allenamenti con il pallone, ma ora Handanovic avrà la possibilità di prepararsi al meglio per la sfida di Coppa Italia con il Napoli.