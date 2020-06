Infortunio Ilicic: lieve distorsione alla caviglia per lo sloveno

Infortunio Ilicic: una lieve distorsione alla caviglia sinistra ha messo ko l’attaccante sloveno che non va neanche in panchina contro il Sassuolo

Tegola dell’ultimo minuto per Gasperini. Come riporta Sky Sport Josip Ilicic non potrà dare il suo contributo contro il Sassuolo per una lieve distorsione alla caviglia sinistra. Lo sloveno non andrà neanche in panchina.

Il tecnico orobico preferisce non rischiare Ilicic per il match contro De Zerbi visto che mercoledì l’Atalanta sarà impegnata nella delicata sfida alla Lazio.