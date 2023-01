Infortunio Immobile, le ultime in vista della Fiorentina

Ciro Immobile ha svolto degli esami strumentali circa il suo recupero dall’infortunio e ha voglia di tornare in panchina già contro la Fiorentina

Ciro Immobile, capitano biancoceleste, ha svolto degli esami strumentali circa il suo recupero dall’infortunio e ha voglia di tornare in panchina già contro la Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’attaccante della Lazio avrebbe ricevuto segnali positivi dopo gli esami e potrebbe essere già in panchina per il weekend. Dalla panchina contro i viola e poi titolare contro la Juve in Coppa Italia.