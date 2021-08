Franck Kessie sarà indisponibile almeno fino a metà settembre e per questo motivo il Milan starebbe pensando a delle alternative all’ivoriano

Il guaio muscolare occorso a Franck Kessie ha messo in allarme tutto il Milan. L’ivoriano dovrà saltare le prime due partite di campionato contro Sampdoria e Cagliari per poi tornare (forse) dopo la sosta contro la Lazio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il Milan era già alla ricerca di un centrocampista: l’infortunio di Kessie non modifica i piani. L’assenza di Franck richiederebbe un innesto immediato, ma il mercato ha i suoi tempi e nelle ultime due settimane di trattative tutto è ancora più imprevedibile. Il Milan ha le idee chiare e insisterà con il Bordeaux per Yacine Adli, 21 anni: la richiesta supera i dieci milioni, l’offerta è inferiore. Con i bonus si può raggiungere l’intesa, sempre che la concorrenza estera lo permetta. In questi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti, magari decisivi. In alternativa c’è Florian Grillitsch, 26, dell’Hoffenheim.