Infortunio Koopmeiners, l’esito degli esami del centrocampista dell’Atalanta

L’esito degli esami del centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners dopo l’infortunio riscontrato con la Nazionale

Oggi Teun Koopmeiners ritornava in quel di Bergamo, dove sono state svolte tutte le diagnosi nei confronti del centrocampista dell’Atalanta. Ecco le condizioni dopo il suo infortunio riscontrato in Nazionale.

L’esito di Teun Koopmeiners è il seguente: postumi traumo distrattivo all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. Rischia di non esserci per Napoli così come De Ketelaere (oggi terapie)

Oggi tutti in gruppo compresi anche i rientranti Hien, Holm e Djimsiti. Domani tornano a Bergamo Ruggeri, Pasalic e De Roon.