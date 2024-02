Infortunio Lookman, recupero lontano per Milan Atalanta?

Riuscirà l’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman a recuperare in vista della sfida contro il Milan. Le ultime sul suo infortunio

L’Atalanta ha svolto oggi l’ennesimo allenamento mattutino tra lavoro prevalentemente tattico e attivazione in palestra, ma l’occhio ricade sempre sulla questione legata all’infortunio di Ademola Lookman in vista della gara contro il Milan.

Attualmente risulta che il nigeriano abbia continuato a svolgere lavoro individuale, e ad oggi il recupero pare lontano per domenica. Lavoro individuale, ma in campo, invece per il difensore José Luis Palomino.