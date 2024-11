Infortunio Lookman, l'esito degli esami dell'attaccante atalantino. Nulla di grave per il nigeriano? - Calcio News 24

Infortunio Lookman, le ultime sull’attaccante dell’Atalanta dopo gli esami odierni a Zingonia. Ecco le novità

Giornata di valutazioni in casa Atalanta: soprattutto nei confronti dell’attaccante Ademola Lookman tra il rientro anticipato dalla Nazionale e il sospetto infortunio. Ecco le sue condizioni attuali dopo la ripresa degli allenamenti a Zingonia.

IL COMUNICATO – Oggi, martedì 19 novembre, i nerazzurri hanno svolto una seduta di allenamento pomeridiana al Centro Bortolotti. Sono rientrati a Zingonia dagli impegni con le rispettive nazionali Hien, Lookman e Samardžić. Domani, mercoledì 20 novembre, la squadra si allenerà nel pomeriggio al Centro Bortolotti a porte chiuse.

Per Lookman lavoro individuale (nulla di grave) insieme a De Ketelaere. Scalvini stabilmente in gruppo. Terapie per Zappacosta, Scamacca, Djimsiti e Kolasinac.