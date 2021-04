Infortunio Luiz Felipe: ecco quando rientrerà il difensore

Luiz Felipe è pronto a tornare nella lista dei convocati per la gara contro il Genoa: il calvario dell’infortunio è quasi finito

Luiz Felipe scalpita. Il difensore non vede l’ora di rientrare, dopo l’operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori gran parte della stagione e ha costretto la società a ripiegare su Musacchio.

Ieri il brasiliano ha svolto il solito lavoro differenziato a Formello, ma il suo ritorno in campo si fa sempre più vicino: l’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a strappare la convocazione per la gara contro il Genoa. Sarà valutato giornalmente e, quando sarà pronto, sarà lo stesso Musacchio a lasciargli un posrto nella lista dei 25: la Lazio non riscatterà il giocatore che potrebbe far ritorno in Spagna.