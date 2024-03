Infortunio Marchizza, Di Francesco ritrova il terzino

Infortunio Marchizza: il terzino dei ciociari torna a disposizione per la sfida contro il Genoa dopo quattro mesi di stop

Buone notizie in casa Frosinone per quanto riguarda l’infortunio di Marchizza. Il terzino di Di Fransceco, fuori quattro mesi per una lesione muscolare al retto femorale sinistro è tornato ad allenarsi.

Marchizza torna quindi a disposizione per la trasferta con il Genoa: per l’occasione ritorna ad allenarsi con il gruppo anche Kevin Bonifazi. Buone notizie per la difesa ciociara, la più battuta del campionato.