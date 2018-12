Infortunio Marlon, un problema muscolare ha costretto il difensore del Sassuolo ad uscire dal campo: al suo posto entra Peluso

Marlon Santos da Silva Barbosa, difensore del Sassuolo, è uscito dal campo al 24′ del primo tempo dopo essersi accasciato da solo in area di rigore dell’Atalanta. Il calciatore brasiliano non si è scontrato con altri giocatori della Dea e per tale motivo l’infortunio pare essere di una certa entità. Non si conoscono però i dettagli del suo infortunio, nel corso delle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti. Probabile problema muscolare per lui.