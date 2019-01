Infortunio Mertens, a rischio contro il Sassuolo

Brutte notizie per il Napoli in vista dell’ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo. L’attaccante belga Dries Mertens ha subito una distorsione durante la seduta di ieri e oggi non si è allenato con i compagni. Solo terapie per lui. Da verificare se la scelta è stata solo precauzionale o subordinata ad un fastidio da tenere sotto osservazione. Aggiornamenti nelle prossime ore.