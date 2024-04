Infortunio Milik, recupero vicino per Juve Fiorentina?

Infortunio Milik, ecco le ultime notizie riguardanti la sfida tra la Juve e la Fiorentina. Recupero vicino o ancora situazione da valutare?

Come rivelato da Sky Sport, Arek Milik sta continuando a lavorare alla Continassa per recuperare, ma le sue attuali condizioni lo porteranno ad essere presente per la sfida tra Juve e Fiorentina.

Il numero 14 bianconero, oggi, ha lavorato a parte e di fatto sarà l’unico assente per il match di domenica sera: saltando un match comunque importante.