Infortunio Milik, Juve in ansia: salta la gara con il Maccabi?

Infortunio Milik: Juve in ansia per le condizioni dell’attaccante polacco. Salterà la gara contro il Maccabi?

Arek Milik questa mattina non si è allenato in campo con la Juve alla vigilia del match con il Maccabi, svolgendo invece lavoro in palestra.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante della Juve soffre di un leggero affaticamento muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire se il polacco potrà essere a disposizione per la sfida con la formazione israeliana.