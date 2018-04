L’infortunio di N’Koulou preoccupa Mazzarri: salta Milan e Atalanta?

L’infortunio di N’Koulou, sostituito da Bonifazi durante la sfida contro il Chievo, preoccupa Mazzarri: salterà le sfide contro Milan e Atalanta? Toro in ansia

Se anche gli stakanovisti si fermano non sembra esserci un cielo sereno in casa Toro. Il pareggino contro il Chievo è quasi un segnale di resa nella corsa all’Europa League, complicata dai quattro punto di distanza dal settimo posto, occupato attualmente dalla Fiorentina. Che però, domani al Franchi, ospiterà la Spal dell’ex Leonardo Semplici. Al Bentegodi è arrivato un punto agrodolce, ma comunque figlio di una prestazione non da buttare via: il Toro ha giocato, ha creato e nel finale ha sfiorato la vittoria con Ljajic, stoppato da un ottimo Sorrentino. La preoccupazione maggiore riguarda il pacchetto arretrato, che nelle prossime due partite potrebbe dover fare a meno della pedina più importante.

Mazzarri, contro il Chievo, è stato costretto a sostituire N’Koulou a causa di un problema muscolare: il difensore camerunense si è arreso per un problema muscolare ad una coscia, al suo posto è entrato Kevin Bonifazi, che nel finale ha ben figurato nei vari corpo a corpo con Inglese. Ad oggi N’Koulou ha saltato solamente il secondo tempo contro il Cagliari e la successiva partita col Crotone nel recupero infrasettimanale della 27ª giornata. Ma, visto l’infortunio rimediato al Bentegodi, potrebbe saltare le due sfide contro Milan e Atalanta. Una tegola per Mazzarri, un guaio in più per il Toro, che sperava di affrontare i due match con tutti gli effettivi a disposizione.

N’Koulou già domani si sottoporrà agli esami di rito, per valutare la reale entità dell’infortunio rimediato contro il Chievo. Ma è probabile che, anche soltanto in via precauzionale, possa saltare la sfida contro il Milan, in programma mercoledì al Grande Torino alle 20.45.