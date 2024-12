Infortunio Noslin, esce in stampelle a Villa Mafalda! Preoccupazione in casa biancoceleste

Infortunio Noslin, l’olandese esce in stampelle a Villa Mafalda: cresce la preoccupazione in casa biancoceleste

E’ stata una giornata piena di impegni a Villa Mafalda: dopo lo spagnolo Pedro infatti anche un altro calciatore della Lazio ha visitato la clinica dopo il match, vinto, dai biancocelesti, contro il Lecce ed è Tijjani Noslin.

Le ultime condizioni dell’olandese in particolare in questo momento preoccupano e non poco in casa Lazio e soprattutto il tecnico Baroni: il calciatore si è presentato in stampelle alla clinica e si teme un lungo stop. Situazione da monitorare.