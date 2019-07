Infortunio Pastore, oggi la valutazione dello staff della Roma per valutare i tempi di recupero del fantasista

Acciacchi di mezza estate per Javier Pastore. L’argentino della Roma, infatti, ha saltato anche l’ultima amichevole dei giallorossi di Fonseca contro il Trastevere.

Per lui un problema al ginocchio sinistro, che sarà valutato dallo staff medico oggi per capire i tempi di recupero. E quindi il rientro in gruppo con il resto dei compagni.