Infortunio Pastore: risentimento muscolare per l’argentino che salterà la partita contro il Cska Mosca

Ennesimo infortunio per Javier Pastore. La Roma perde nuovamente l’argentino che non sarà a disposizione per Di Francesco per la delicata sfida dell’Olimpico contro il Cska Mosca. EL Flaco si è fatto male ancora, per lui stavolta un risentimento muscolare. Salta l’impegno europeo: non sarà convocato, secondo Sky. Ed è a rischio anche per il campionato, alla prossima c’è l’importantissima partita contro il Napoli.